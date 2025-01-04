У Данії над портом помітили майже 20 безпілотників
Над портом Кеге у Данії зафіксували близько 20 безпілотників. Правоохоронці почали розслідування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Associated Press.
Поліція Данії розслідує повідомлення про виявлення близько 20 безпілотників над портом Кеге, розташованим на південний захід від Копенгагена.
Правоохоронці повідомили, що інцидент стався напередодні ввечері.
Регіональна поліція заявила, що, прибувши на місце події, офіцери змогли зафіксувати чотири великі безпілотники над пристанню. За словами свідка, який викликав поліцію, загалом у повітрі було близько 20 дронів, які згодом на великій швидкості зникли в затоці Кеге.
Правоохоронці зазначили, що наразі намагаються встановити точну кількість безпілотників, а також їхню належність. Вони наголосили, що жодних дозволів на польоти дронів у цьому районі на момент інциденту видано не було.
Поліція також перевіряє, чи пов’язаний цей випадок з іншими спостереженнями дронів у країні. Інцидент розслідується на тлі зростання безпекових занепокоєнь у Європі, пов’язаних із російськими гібридними атаками та війною проти України.
Нагадаємо, наприкінці листопада над військовими базами США у Британії пролетіли невеликі БПЛА.
Також наприкінці минулого року стало відомо, що у грудні над військовою базою США "Рамштайн" (Німеччина) пролітали невідомі безпілотники. Також дрони помічали над об'єктами оборонного концерну Rheinmetall.
Зауважимо, що раніше сьогодні в аеропорту Нью-Йорка навіть закривали злітно-посадкові смуги через невідомий безпілотник.
Детальніше про інциденти з дронами, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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