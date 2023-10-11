Данія зможе передати Україні перші F-16 на початку наступного року, - Міноборони

"Ми очікуємо, що у березні чи квітні ми зможемо передати Україні першу партію бойових літаків", - сказав чиновник.

При цьому глава Міноборони Данії зазначив, що для навчання українських пілотів буде потрібен певний час.

"Ми маємо зробити велику роботу, щоб українці могли їх експлуатувати", - заявив Поульсен.

Коаліція з F-16 для України

Данія та Нідерланди очолили зусилля щодо навчання українських пілотів польотам на F-16, а потім постачання винищувачів до України, щоб допомогти протистояти перевазі РФ у повітрі.

9 жовтня прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявив про те, що країна працює над "розширенням та поглибленням" коаліції, які зобов'язалися поставити Україні винищувачі F-16.

Як заявляли раніше в Міністерстві оборони, Україна може отримати перші літаки F-16 не раніше ніж через 6-7 місяців. Однак у Нідерландах та Данії обіцяли передати перші літаки на початку 2024 року.

Нагадаємо також, що наприкінці серпня Норвегія також зобов'язалася поставити Україні F-16, тоді як 11 інших країн, включаючи США, заявили, що допоможуть навчати українських пілотів управлінню цими літаками.

Сьогодні, 11 жовтня, міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер заявила, що країна відправить кілька своїх винищувачів F-16 до України у 2025 році. Також Бельгія візьме участь у навчанні пілотів ЗСУ.