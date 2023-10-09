Втоми від війни не буде: прем'єр Данії хоче розширити коаліцію щодо F-16 для України

Данія працює над "розширенням та поглибленням" коаліції країн, які зобов'язалися поставити Україні винищувачі F-16.

Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Поки українці готові вести цю війну за нашу свободу, давайте вирішимо, що в нашій трансатлантичній спільноті не буде втоми від війни", - сказала вона на щорічній сесії Парламентської асамблеї НАТО в Копенгагені.

Прем'єр-міністр Данії також заявила, що НАТО та ЄС мають краще координувати свої закупівлі зброї та боєприпасів у рамках союзу та військового альянсу.

"НАТО є наріжним каменем нашої колективної безпеки, але водночас ми маємо робити більше в Європі. Це починається і закінчується НАТО, але всередині Європи та всередині Європейського Союзу ми маємо робити більше", - сказала вона.

Коаліція з F-16 для України

Нідерланди та Данія очолили зусилля щодо навчання українських пілотів польотам на F-16, а потім постачання винищувачів до України, щоб допомогти протистояти перевазі Росії у повітрі.

Наприкінці серпня Норвегія також зобов'язалася поставити Україні F-16, тоді як 11 інших країн, включаючи США, заявили, що допоможуть навчати українських пілотів управлінню цими літаками.

Як заявляли в Міністерстві оборони, Україна може отримати перші літаки F-16 не раніше ніж через 6-7 місяців. Однак у Нідерландах та Данії обіцяли передати перші літаки на початку 2024 року.