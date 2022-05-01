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Дания вызвала посла России из-за нарушения ее воздушного пространства

Фото: Дания вызвала российского посла из-за нарушения ее воздушного пространства (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Дания осудила нарушение своего воздушного пространства российским разведывательным самолетом в пятницу. По этому поводу в МИД страны вызвали посла России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дании Йеппе Кофода.

"Посол России завтра вызывается в МИД. Очередное нарушение Россией воздушного пространства Дании. Это совершенно неприемлемо и вызывает особую тревогу в нынешней ситуации", - написал глава МИД в Twitter.

Напомним, в пятницу вечером, 30 апреля, российский самолет наблюдения и аэрофотосъемки Ан-30 вторгся в воздушное пространство Дании к востоку от Борнхольма, датского балтийского острова.

Отметим, затем самолет-разведчик РФ нарушил воздушное пространство Швеции.

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