RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Данія викликала посла Росії через порушення її повітряного простору

Фото: Данія викликала російського посла через порушення її повітряного простору (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Данія засудила порушення свого повітряного простору російським розвідувальним літаком у п'ятницю. З цього приводу в МЗС країни викликали посла Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Данії Йеппе Кофода.

"Посол Росії завтра викликається в МЗС. Чергове порушення Росією повітряного простору Данії. Це абсолютно неприйнятно і викликає особливу тривогу в нинішній ситуації", - написав глава МЗС у Twitter.

Нагадаємо, в п'ятницю ввечері, 30 квітня, російський літак спостереження і аерофотознімання Ан-30 вторгся в повітряний простір Данії на схід від Борнхольма, датського Балтійського острова.

Зазначимо, потім літак-розвідник РФ порушив повітряний простір Швеції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
ДанияРосійська ФедераціяМосква