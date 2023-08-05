Данія, вслід за Швецією, посилює заходи безпеки через акції зі спаленням Корану

Контроль на кордонах Данії з Німеччиною та Швецією посилять через загрози, які пов’язані з нещодавніми демонстраціями в Копенгагені, де протестувальники спалювали Коран.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local .

Зазначається, що відповідне рішення було прийняте за рекомендацією Служби розвідки національної поліції (PET). Воно набуває чинності у п'ятницю, 4 серпня і діятиме до 10 серпня.

"PET повідомила, що останні спалення Корану вплинули на поточний рівень загрози. Грунтуючись на постійних змінах рівня загрози, влада сьогодні дійшла висновку, що наразі необхідно зосередитися на тому, щоб протистояти конкретним і поточним загрозам, з якими стикається Данія", - розповіли в Мін'юсті Дании.

Особливістю посиленого контролю стане більша частота вибіркових перевірок на кордонах.

Напередодні, через можливі наслідки, які пов'язані з акціями, де спалювали священну мусульманську книгу, шведська полція оголосила про проведення спецзаходів національного рівня через погіршення ситуації з безпекою та підвищення ризику терористиних актів.

Також, уряд Швеції посилив внутрішню безпеку та прикордонний контроль, надавши поліції ширші повноваження зупиняти та обшукувати людей.

Реакція влади на спалення Корану в Данії та Швеції

Останніми тижнями в Данії та Швеції відбулося кілька акцій протесту, під час яких спалювали чи іншим чином оскверняли Коран. Це призвело до напруження у відносинах країни з мусульманським світом.

Скандинавські країни висловили жаль з цього приводу, але заявили, що не можуть запобігти цьому згідно з конституційними законами, які захищають свободу слова. Однак, уряди обох держав заявили, що вивчають можливості законодавчих обмежень, які дозволять запобігти подібним діям демонстрантів.