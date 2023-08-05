Дания, вслед за Швецией, ужесточает меры безопасности из-за акций с сожжением Корана

Контроль на границах Дании с Германией и Швецией усилят из-за угроз, связанных с недавними демонстрациями в Копенгагене, где протестующие сжигали Коран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local .

Соответствующее решение было принято по рекомендации Службы разведки национальной полиции (PET). Мероприятие вступает в силу в пятницу, 4 августа и будет действовать не менее 10 августа.

"PET сообщила, что последние сожжения Корана повлияли на текущий уровень угрозы. Основываясь на постоянных изменениях уровня угрозы, власти сегодня пришли к выводу, что сейчас необходимо сосредоточиться на том, чтобы противостоять конкретным и текущим угрозам, с которыми сталкивается Дания", - сообщили в Минюсте Дании.

Особенностью усиленного контроля станет большая частота выборочных проверок на границах.

Накануне, из-за возможных последствий, связанных с акциями, где сжигали священную мусульманскую книгу, шведская полиция объявила о проведении спецмеров национального уровня из-за ухудшения ситуации с безопасностью и повышения риска террористических актов.

Также, правительство Швеции усилило внутреннюю безопасность и пограничный контроль, предоставив полиции более широкие полномочия останавливать и обыскивать людей.

Реакция властей на сожжение Корана в Дании и Швеции

В последние недели в Дании и Швеции состоялось несколько акций протеста, во время которых сжигали или иным образом оскверняли Коран. Это привело к напряжению в отношениях страны с мусульманским миром.

Скандинавские страны выразили сожаление по этому поводу, но заявили, что не могут предотвратить это согласно конституционным законам, защищающим свободу слова. Однако правительства обоих государств заявили, что изучают возможности законодательных ограничений, которые позволят предотвратить подобные действия демонстрантов.