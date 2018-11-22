Дания внесла Грузию в список безопасных стран

Фото: флаг Дании (altinget.dk)

Соответствующее решение вступило в силу 21 ноября

Дания добавила Грузию в список стран безопасной категории. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Online".

Соответствующее решение приняли Датская служба по миграции, Национальная полиция Дании и датский Совет по делам беженцев. Как сообщает МИД Грузии, вследствие такого решения, Дания будет рассматривать прошения грузинских граждан о предоставлении убежища в самые короткие сроки и не будет их удовлетворять.

"Принятое Данией решение еще раз подчеркивает положительную обстановку в Грузии с точки зрения защиты прав человека и безопасности, ее политическую стабильность и экономическое развитие, что признано нашими партнерами", - сообщают в министерстве.

В Евросоюзе обеспокоены тем, что грузинские преступные группировки смогут использовать визовую либерализацию для того, чтобы вести незаконную деятельность на территории стран Евросоюза. Решение вступило в силу с 21 ноября 2018 года.

Напомним, 14 ноября представители Украины, Грузии и Молдовы во время переговоров в Кишиневе договорились о совместном решении проблем, которые связанны с восстановлением территориальной целостности трех стран.