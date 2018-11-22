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Данія внесла Грузію в список безпечних країн

Новини » Політика    22.11.2018 - 23:24
Данія внесла Грузію в список безпечних країн
Фото: прапор Данії (altinget.dk)

Відповідне рішення набуло чинності 21 листопада

Данія додала Грузію до списку країн безпечної категорії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія Online".

Відповідне рішення ухвалили Датська служба з міграції, Національна поліція Данії і данська Рада у справах біженців. Як повідомляє МЗС Грузії, внаслідок такого рішення, Данія розглядатиме прохання грузинських громадян щодо надання притулку в найкоротші терміни і не задовольнятиме їх.

"Ухвалене Данією рішення ще раз підкреслює позитивну обстановку в Грузії з точки зору захисту прав людини та безпеки, її політичну стабільність і економічний розвиток, що визнано нашими партнерами", - повідомляють в міністерстві.

В Євросоюзі стурбовані тим, що грузинські злочинні угруповання зможуть використовувати візову лібералізацію для того, щоб вести протизаконну діяльність на території країн Євросоюза. Рішення набуло чинності з 21 листопада 2018 року.

Нагадаємо, 14 листопада представники України, Грузії і Молдови під час переговорів у Кишиневі домовилися про спільне вирішення проблем, які пов'язані з відновленням територіальної цілісності трьох країн.

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