Украина, Грузия и Молдова договорились совместно решать территориальные проблемы

Фото: брифинг после встречи представителей трех стран (скриншот с видео)

Стороны договорились о совместном решении проблем, которые связаны с восстановлением территориальной целостности

Вице-премьер Молдовы по реинтеграции Кристина Лесник сообщила, что представители Украины, Грузии и Молдовы на консультациях в Кишиневе договорились о совместном решении проблем, что связанны с восстановлением территориальной целостности трех стран. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Выступая на брифинге по итогам встречи с министром по вопросам временно оккупированных территорий Украины и министром равноправия Грузии Лесник сообщила, что стороны поделились опытом в решении подобных проблем, с которыми пришлось бороться странам.

"Также обсудили вызовы, стоящие перед нашими странами и на которые мы должны отвечать. Мы прекрасно осознаем, что эти вызовы - уже не внутренняя, национальная проблема, - это региональные и даже международные проблемы, которые необходимо решать", - сообщила Лесник.

Она также рассказала, что три страны договорились продолжить обсуждения по направлениям прав человека, проблем безопасности и обороны и обмен мнениями и экспертизами.

"Эту проблематику должны обсуждать в будущем на этой платформе. Мы договорились установить механизмы для институционализации этой трехсторонней платформы, чтобы обменяться опытом и разработать новые подходы для решения проблем, с которыми сталкиваются наши страны", - добавила представитель Молдовы.

Напомним, постоянный совет ОБСЕ осудила "выборы" на оккупированном Донбассе. На заседании в Вене проведение "выборов" осудили представители стран ЕС, а также Канады, США, Турции, Норвегии, Швейцарии, Грузии, Азербайджана и Молдовы.