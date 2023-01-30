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Данія не виключає передачу Україні своїх танків, - прем'єр

Автор: Наталія Кава

Влада Данії не виключає можливість передачі Україні танків. Однак це питання ще обговорюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен.

За її словами, з президентом Володимиром Зеленським вже ведуться перемовини щодо передачі озброєння. Вона наголосила, що Данія від початку російського вторгнення підтримує Україну.

"Я думаю, що ми довели багатьма справами, що ми дійсно справжній друг України. Звичайно, танки - це те, що ми сьогодні обговорювали. Ми щойно віддали Україні артилерійські системи, але танки потрібні також. Ми говорили про різні теми, які зараз важливі для України і на майбутнє також, у тому числі про танки", - сказала Фредеріксен.

Нагадаємо, Данія долучилася до "зернової угоди" у рамках Grain From Ukraine.

Також Україна отримає від партнерів сучасні німецькі танки Leopard 2. Тим часом як писали ЗМІ, президент США може оголосити про поставку Україні танків Abrams вже цієї середи.

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