Дания не исключает передачу Украине своих танков, - премьер

По ее словам, с президентом Владимиром Зеленским уже ведутся переговоры по передаче вооружения. Она подчеркнула, что Дания с начала российского вторжения поддерживает Украину.

"Я думаю, что мы доказали многими делами, что мы действительно настоящий друг Украины. Конечно, танки - это то, что мы сегодня обсуждали. Мы только что отдали Украине артиллерийские системы, но танки нужны также. Мы говорили о разных темах, которые сейчас важны. для Украины и на будущее тоже, в том числе о танках", - сказала Фредериксен.