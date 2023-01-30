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Дания не исключает передачу Украине своих танков, - премьер

Автор: Наталья Кава

Власти Дании не вызывают возможность передачи Украине танков. Однако этот вопрос еще не обсуждается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен.

По ее словам, с президентом Владимиром Зеленским уже ведутся переговоры по передаче вооружения. Она подчеркнула, что Дания с начала российского вторжения поддерживает Украину.

"Я думаю, что мы доказали многими делами, что мы действительно настоящий друг Украины. Конечно, танки - это то, что мы сегодня обсуждали. Мы только что отдали Украине артиллерийские системы, но танки нужны также. Мы говорили о разных темах, которые сейчас важны. для Украины и на будущее тоже, в том числе о танках", - сказала Фредериксен.

Напомним, Дания присоединилась к "зерновому соглашению" в рамках Grain From Ukraine.

Также Украина получит от партнеров современные немецкие танки Leopard2. Между тем, как писали СМИ, президент США может объявить о поставке Украине танков Abrams уже в эту среду.

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