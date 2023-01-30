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Данія долучилася до "зернової угоди", - прем'єр-міністр

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Понеділок 30 січня 2023 18:53
Данія долучилася до "зернової угоди", - прем'єр-міністр Фото: прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Данія долучилася до "зернової угоди" у рамках Grain From Ukraine.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським в Одесі.

Фредеріксен також додала, що Данія завжди підтримуватиме Україну - і у війні, і у відбудові.

Окрім того, Зеленський наголосив на необхідності додати до "зернової угоди" миколаївські порти.

Президент України та прем’єр-міністр Данії відвідали також і Миколаївську область, зокрема, морський торговельний порт і оглянули резервуари для зберігання олії, що були зруйновані внаслідок ракетних атак РФ.

Нагадаємо, 22 липня 2022 року Україна, Росія, ООН і Туреччина підписали чотиристоронню угоду, яка розблокувала експорт українського зерна Чорним морем. Перше судно із зерном із порту "Одеса" вийшло 1 серпня.

Також раніше ми писали, що Україна прагне до кінця весни забезпечити зерном понад 5 млн людей у рамках програми Grain from Ukraine.

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