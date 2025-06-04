Данія відмовиться від "ощадливої" політики в ЄС через загрозу з боку Росії

"Минулого разу у нас була провідна роль у ощадливій четвірці. Наступного разу ми будемо мати провідну роль в іншій групі", - заявила Фредеріксен на спільній пресконференції з головою Європарламенту Робертою Мецолою.

Вона мала на увазі альянс з Данії, Швеції, Австрії та Нідерландів, який виступає за обмежене бюджетне зростання в ЄС.

За її словами, Данія збереже прагматичність у перемовинах, але вже не бачить себе частиною "ощадливої сили".

Фредеріксен також закликала до зміни підходів у формуванні нового бюджету ЄС на 20228-2034 роки. Данія головуватиме в Раді ЄС із липня, тож її позиція може стати вирішальною під час переговорів.

Ще у грудні Фредеріксен вперше натякнула на зміну курсу: вона допустила можливість спільного боргу ЄС, який раніше був табу для Данії.

У новорічній промові вона закликала до нових інвестицій та державної підтримки економіки Європи.

За даними джерел, у березні представники Данії взяли участь у закритій зустрічі з колегами зі Швеції, Фінляндії, Польщі, Нідерландів і Британії.

Там обговорювали ідею створення наднаціонального оборонного банку, який би дозволив закуповувати зброю спільно й за нижчими цінами.