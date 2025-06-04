Дания откажется от "бережливой" политики в ЕС из-за угрозы со стороны России

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о готовности ее страны отказаться от традиционно жесткой бюджетной политики ЕС на фоне войны России против Украины. Она подчеркнула, что Европа должна срочно изменить подход к финансированию обороны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Politico.
"В прошлый раз у нас была ведущая роль в экономной четверке. В следующий раз мы будем иметь ведущую роль в другой группе", - заявила Фредериксен на совместной пресс-конференции с председателем Европарламента Робертой Мецолой.
Она имела в виду альянс из Дании, Швеции, Австрии и Нидерландов, который выступает за ограниченный бюджетный рост в ЕС.
По ее словам, Дания сохранит прагматичность в переговорах, но уже не видит себя частью "бережливой силы".
Фредериксен также призвала к изменению подходов в формировании нового бюджета ЕС на 20228-2034 годы. Дания будет председательствовать в Совете ЕС с июля, поэтому ее позиция может стать решающей во время переговоров.
Еще в декабре Фредериксен впервые намекнула на изменение курса: она допустила возможность общего долга ЕС, который ранее был табу для Дании.
В новогодней речи она призвала к новым инвестициям и государственной поддержке экономики Европы.
По данным источников, в марте представители Дании приняли участие в закрытой встрече с коллегами из Швеции, Финляндии, Польши, Нидерландов и Британии.
Там обсуждалась идея создания наднационального оборонного банка, который бы позволил закупать оружие совместно и по более низким ценам.
Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европу необходимо срочно перевооружить. Позже она представила соответствующий план.
Он предусматривает мобилизацию 800 млрд евро и включает кредитование на 150 млрд для оборонных нужд. Средства будут использованы для производства средств ПВО и модернизации оборонной инфраструктуры среди стран-членов Евросоюза.
Одним из основных аспектов этого плана является расширение использования государственного финансирования в оборонной сфере, что позволит странам ЕС осуществлять масштабные инвестиции в разработку и производство новых оборонных технологий.
Заметим, что ранее все 27 стран-членов ЕС согласовали план перевооружения Европы.
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