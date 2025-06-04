Дания откажется от "бережливой" политики в ЕС из-за угрозы со стороны России

"В прошлый раз у нас была ведущая роль в экономной четверке. В следующий раз мы будем иметь ведущую роль в другой группе", - заявила Фредериксен на совместной пресс-конференции с председателем Европарламента Робертой Мецолой.

Она имела в виду альянс из Дании, Швеции, Австрии и Нидерландов, который выступает за ограниченный бюджетный рост в ЕС.

По ее словам, Дания сохранит прагматичность в переговорах, но уже не видит себя частью "бережливой силы".

Фредериксен также призвала к изменению подходов в формировании нового бюджета ЕС на 20228-2034 годы. Дания будет председательствовать в Совете ЕС с июля, поэтому ее позиция может стать решающей во время переговоров.

Еще в декабре Фредериксен впервые намекнула на изменение курса: она допустила возможность общего долга ЕС, который ранее был табу для Дании.

В новогодней речи она призвала к новым инвестициям и государственной поддержке экономики Европы.

По данным источников, в марте представители Дании приняли участие в закрытой встрече с коллегами из Швеции, Финляндии, Польши, Нидерландов и Британии.

Там обсуждалась идея создания наднационального оборонного банка, который бы позволил закупать оружие совместно и по более низким ценам.