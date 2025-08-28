ua en ru
Данія виділить на інвестиції в Україну 500 мільйонів крон: куди будуть спрямовані кошти

Данія , Четвер 28 серпня 2025 06:22
UA EN RU
Данія виділить на інвестиції в Україну 500 мільйонів крон: куди будуть спрямовані кошти Фото: Данія виділить на інвестиції в Україну 500 мільйонів крон (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Данія виділить Фонду для України для залучення інвестицій в Україну 500 мільйонів данських крон. Вони будуть спрямовані в програми забудови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Данія виділить Фонду для України, який сприяє залученню в державу інвестицій, додатково щонайменше 500 мільйонів данських крон.

Про це було оголошено під час зустрічі в Копенгагені української делегації на чолі з прем’єр-міністром України Юлією Свириденко та за участі міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболева з Міністром підприємництва Данії Мортеном Бьодсков. Під час зустрічі сторони підписали Меморандум про взаєморозуміння.

Зараз близько 100 найбільших данських компаній інвестують в Україну. Також Данія активно залучена до фінансування оборонних та інфраструктурних проєктів.

"Наразі Україна зацікавлена, щоб фокус підтримки зміщувався на можливості фінансової підтримки у національній валюті, аби зменшити ризики для бізнесу в Україні", - зазначається у повідомленні міністерства.

Що таке Фонд для України

Фонд для України - це програма, яку адмініструє Данський експортно-інвестиційний фонд. Він допомагає данським компаніям експортувати до України та інвестувати в країну. У межах програми він бере на себе ризики, пов’язані з веденням бізнесу в Україні. Наразі вже надано гарантії для проєктів, зокрема, в аграрному, енергетичному та медичному секторах.

Завдяки новим коштам можуть бути надані нові гарантії щонайменше на 1,5 млрд данських крон. Кошти для фонду є частиною урядової пропозиції до фінансового закону на 2026 рік.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен голова уряду України Юлія Свириденко зазначила, що "данська модель" фінансування зброї для України має стати частиною майбутніх гарантій безпеки.

"Данська модель"

У 2024 році партнери почали закуповувати зброю для України напряму у вітчизняних виробників. Першою це зробила Данія, пізніше до проєкту приєдналися інші країни: Нідерланди, Швеція, Норвегія, Канада та країни Балтії.

Така ініціатива дозволяє одночасно посилювати обороноздатність та підтримувати економіку України.

