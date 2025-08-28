Данія виділить на інвестиції в Україну 500 мільйонів крон: куди будуть спрямовані кошти

Данія виділить Фонду для України для залучення інвестицій в Україну 500 мільйонів данських крон. Вони будуть спрямовані в програми забудови.

Данія виділить Фонду для України, який сприяє залученню в державу інвестицій, додатково щонайменше 500 мільйонів данських крон.

Про це було оголошено під час зустрічі в Копенгагені української делегації на чолі з прем’єр-міністром України Юлією Свириденко та за участі міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболева з Міністром підприємництва Данії Мортеном Бьодсков. Під час зустрічі сторони підписали Меморандум про взаєморозуміння.

Зараз близько 100 найбільших данських компаній інвестують в Україну. Також Данія активно залучена до фінансування оборонних та інфраструктурних проєктів.

"Наразі Україна зацікавлена, щоб фокус підтримки зміщувався на можливості фінансової підтримки у національній валюті, аби зменшити ризики для бізнесу в Україні", - зазначається у повідомленні міністерства.