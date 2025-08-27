"Данська модель" має стати частиною гарантій безпеки для України, - Свириденко

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

Як розповіла Свириденко, сьогодні вона провела "дружню і конструктивну розмову з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Головна тема - початок переговорів щодо членства в ЄС.

"Україна готова відкрити перші три переговорні кластери вже зараз, а до кінця року - всі інші. Відкриття першого стане для українців сигналом про незворотність нашої євроінтеграції", - зазначила прем'єр.

Свириденко розповіла Фредеріксен, що після переговорів у Вашингтоні Україна працює над рамкою безпекових гарантій.

"Наша позиція чітка: жодних територіальних поступок, обмежень суверенітету чи оборонних спроможностей", - наголосила глава українського уряду.

Своєю чергою Фредеріксен підтвердила, що Данія й надалі рішуче підтримуватиме Україну на шляху до ЄС та у зміцненні оборони.

"Відзначила "данську модель" підтримки оборонного сектору - прозорий механізм, що об’єднує державне фінансування, внесок партнерів та прямі замовлення для українського ОПК. Така модель має стати частиною майбутніх гарантій безпеки для України та Європи", - зазначила Свириденко.