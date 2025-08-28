Дания выделит на инвестиции в Украину 500 миллионов крон: куда будут направлены средства
Дания выделит Фонду для Украины для привлечения инвестиций в Украину 500 миллионов датских крон. Они будут направлены в программы застройки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
Дания выделит Фонду для Украины, который способствует привлечению в государство инвестиций, дополнительно не менее 500 миллионов датских крон.
Об этом было объявлено во время встречи в Копенгагене украинской делегации во главе с премьер-министром Украины Юлией Свириденко и при участии министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексея Соболева с Министром предпринимательства Дании Мортеном Бьодсков. Во время встречи стороны подписали Меморандум о взаимопонимании.
Сейчас около 100 крупнейших датских компаний инвестируют в Украину. Также Дания активно привлечена к финансированию оборонных и инфраструктурных проектов.
"Сейчас Украина заинтересована, чтобы фокус поддержки смещался на возможности финансовой поддержки в национальной валюте, чтобы уменьшить риски для бизнеса в Украине", - отмечается в сообщении министерства.
Что такое Фонд для Украины
Фонд для Украины - это программа, которую администрирует Датский экспортно-инвестиционный фонд. Он помогает датским компаниям экспортировать в Украину и инвестировать в страну. В рамках программы он берет на себя риски, связанные с ведением бизнеса в Украине. Сейчас уже предоставлены гарантии для проектов, в частности, в аграрном, энергетическом и медицинском секторах.
Благодаря новым средствам могут быть предоставлены новые гарантии минимум на 1,5 млрд датских крон. Средства для фонда являются частью правительственного предложения к финансовому закону на 2026 год.
Как ранее сообщало РБК-Украина, по итогам встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен глава правительства Украины Юлия Свириденко отметила, что "датская модель" финансирования оружия для Украины должна стать частью будущих гарантий безопасности.
"Датская модель"
В 2024 году партнеры начали закупать оружие для Украины напрямую у отечественных производителей. Первой это сделала Дания, позже к проекту присоединились другие страны: Нидерланды, Швеция, Норвегия, Канада и страны Балтии.
Такая инициатива позволяет одновременно усиливать обороноспособность и поддерживать экономику Украины.