ua en ru
Чт, 28 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Дания выделит на инвестиции в Украину 500 миллионов крон: куда будут направлены средства

Дания, Четверг 28 августа 2025 06:22
UA EN RU
Дания выделит на инвестиции в Украину 500 миллионов крон: куда будут направлены средства Фото: Дания выделит на инвестиции в Украину 500 миллионов крон (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Дания выделит Фонду для Украины для привлечения инвестиций в Украину 500 миллионов датских крон. Они будут направлены в программы застройки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Дания выделит Фонду для Украины, который способствует привлечению в государство инвестиций, дополнительно не менее 500 миллионов датских крон.

Об этом было объявлено во время встречи в Копенгагене украинской делегации во главе с премьер-министром Украины Юлией Свириденко и при участии министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексея Соболева с Министром предпринимательства Дании Мортеном Бьодсков. Во время встречи стороны подписали Меморандум о взаимопонимании.

Сейчас около 100 крупнейших датских компаний инвестируют в Украину. Также Дания активно привлечена к финансированию оборонных и инфраструктурных проектов.

"Сейчас Украина заинтересована, чтобы фокус поддержки смещался на возможности финансовой поддержки в национальной валюте, чтобы уменьшить риски для бизнеса в Украине", - отмечается в сообщении министерства.

Что такое Фонд для Украины

Фонд для Украины - это программа, которую администрирует Датский экспортно-инвестиционный фонд. Он помогает датским компаниям экспортировать в Украину и инвестировать в страну. В рамках программы он берет на себя риски, связанные с ведением бизнеса в Украине. Сейчас уже предоставлены гарантии для проектов, в частности, в аграрном, энергетическом и медицинском секторах.

Благодаря новым средствам могут быть предоставлены новые гарантии минимум на 1,5 млрд датских крон. Средства для фонда являются частью правительственного предложения к финансовому закону на 2026 год.

Как ранее сообщало РБК-Украина, по итогам встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен глава правительства Украины Юлия Свириденко отметила, что "датская модель" финансирования оружия для Украины должна стать частью будущих гарантий безопасности.

"Датская модель"

В 2024 году партнеры начали закупать оружие для Украины напрямую у отечественных производителей. Первой это сделала Дания, позже к проекту присоединились другие страны: Нидерланды, Швеция, Норвегия, Канада и страны Балтии.

Такая инициатива позволяет одновременно усиливать обороноспособность и поддерживать экономику Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Дания
Новости
Атакуют "Шахедами", баллистикой и "Кинжалами": что известно о ночном ударе РФ по Украине
Атакуют "Шахедами", баллистикой и "Кинжалами": что известно о ночном ударе РФ по Украине
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы