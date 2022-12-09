Уряд Данії передав Миколаєву системи для очищення води

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на пресслужбу посольства Данії в Україні

“Загалом, данський уряд надав 50 очисних систем зворотного осмосу через партнерську організацію - Данську раду з питань біженців”, - йдеться у повідомленні.

Перші системи вже встановлені на території міста, за їх допомогою подаватимуть не лише питну воду, але і чисту воду для центрального опалення. Також в посольстві наголосили, що зараз в дорозі знаходиться ще одна партія допомоги місту, проте, не зазначили, яка саме.