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Дания выделила новый пакет финансовой помощи для ВСУ

Новина українською →
Четверг 22 декабря 2022 03:54
Дания выделила новый пакет финансовой помощи для ВСУ Фото: Якоб Эллеманн-Йенсен, глава Минобороны Дании (Ritzau Scanpix)
Автор: Константин Широкун

Правительство Дании выделило 300 миллионов датских крон (около 43 миллионов долларов) для закупки оружия и оборудования для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Дании.

"Борьба Украины за свободу - это также наша и Европы борьба за свободу. Именно поэтому правительство вместе с партиями в парламенте приняло решение о выделении Украине еще 300 млн датских крон", – заявил министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен.

Он добавил, что правительство Дании и дальше будет оказывать финансовую, военную и гуманитарную поддержку украинцам

По информации оборонного ведомства Дании, средства будут выделены из бюджета министерства обороны и переданы Международному фонду для Украины, который возглавляет Великобритания.

Ранее мы писали, что правительство Дании передало Николаеву 50 систем очистки воды, чтобы помочь городу пережить зиму.

Также сообщалось, что военнослужащие ВСУ будут проходить обучение на территории Дании. Учения будут проходить по примеру Великобритании.

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