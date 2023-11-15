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Данія виділила фінансування для фонду підтримки енергетики України

Середа 15 листопада 2023 02:49
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Данія виділила фінансування для фонду підтримки енергетики України Фото: Данія надасть кошти для фонду підтримки енергетики України (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Данія перерахує до Фонду підтримки енергетики України 7 млн євро. Кошти підуть на закупівлю обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики.

Міністр клімату, енергетики та комунальних послуг Данії Ларс Огор під час зустрічі з українським колегою Германом Галущенком розповів, що Копенгаген продовжуватиме допомагати Україні у протистоянні російському агресору, зокрема на енергетичному фронті.

Зазначається, що із гарантованого внеску у 7 млн євро - 4 надійдуть найближчим часом, а ще 3 країна-партнерка надасть пізніше.

"Під час війни українсько-данське енергетичне партнерство відіграло важливу роль для термінового ремонту та розвитку децентралізованої генерації", - розповів міністр енернетики України Герман Галущенко.

Допомога Україні від Данії

Нещодавно Данія виділила Україні новий пакет фінансової допомоги на загальну суму понад 40 млн доларів. Більша частина коштів піде на відновлення Миколаєва та області.

Наприкінці жовтня Копенгаген виділив пакет військової допомоги Україні на суму в понад півмільярда доларів. До нього увійшли танки, боєприпаси і дрони.

Також Скандинавська країна зняла танки Leopard 1A5, які зберігалися у музеях, для навчання українських бійців. Машини виявилися у кращому технічному стані, ніж ті, що на складах.

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