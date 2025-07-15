Данія та Швеція готові фінансувати американську зброю для України

Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив, що рішення президента США Дональда Трампа постачати американську зброю Україні коштом європейських країн показує, що Америка, "приєдналася до правильного боку і передасть системи Patriot, якщо їх можна профінансувати".

Він додав, що Данія також зробить свій внесок.

Тим часом міністр оборони Швеції Пал Йонсон заявив, що його країна також вітає рішення США. Він зазначив, що Швеція зробить свій внесок у постачання зброї Україні.