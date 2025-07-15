Дания и Швеция готовы финансировать американское оружие для Украины

Дания и Швеция выразили готовность помочь с поставками американского оружия Украине за счет НАТО. Страны сделают свои взносы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен заявил, что решение президента США Дональда Трампа поставлять американское оружие Украине за счет европейских стран показывает, что Америка, "присоединилась к правильной стороне и передаст системы Patriot, если их можно профинансировать".
Он добавил, что Дания также сделает свой вклад.
Тем временем министр обороны Швеции Пал Йонсон заявил, что его страна также приветствует решение США. Он отметил, что Швеция сделает свой вклад в поставки оружия Украине.
Напомним, вчера, 14 июля, США и НАТО заключили соглашение, которое предусматривает отправку американского оружия в Украину за счет европейских стран.
По словам генсека НАТО Мара Рютте, в рамках соглашения Украина может получить огромное количество систем ПВО, ракет и боеприпасов.
По информации СМИ, США не будут напрямую поставлять оружие Украине. Планируется, что это сделают страны НАТО из своих запасов, а затем заменят вооружение.
Также Трамп заявил, что готовится отправка 17 систем Patriot в Украину. Они прибудут уже через несколько дней.
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