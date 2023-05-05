Данія та Німеччина передадуть Україні 80 танків Leopard 1

Глава Міноборони Данії 5 травня прибув до Німеччини з робочим візитом. Разом з німецьким колегою Борисом Пісторіусом він перевірив, як проходяться навчання ЗСУ на танках.

"

до введення в експлуатацію в Україні вже 1 червня. Підготовка українських танкістів триватиме близько місяця.

Міністр оборони Данії зазначив, що вказані танки

Поульсен.

Нагадаємо, 2 травня Данія виділила Україні свій найбільший пакет допомоги.

Також прем'єр Данії нещодавно заявив, що його країна передала українським військовим багато артилерії, яка вже прямує до України.

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