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Уся наша артилерія зараз на шляху до України, - прем'єр-міністр Данії

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Україна, Середа 03 травня 2023 19:26
Уся наша артилерія зараз на шляху до України, - прем'єр-міністр Данії Фото: прапор Данії (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Данія та її громадяни вже багато в чому підтримала Україну. Українськім військовим було надано велику кількість озброєння.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен.

За її словами, наразі Данія не відправлятиме в Україну винищувачі F-16. Однак вона нагадала, що Данія вже багато в чому підтримала Україну, а рішення про останній пакет підтримки країни було прийнято нещодавно.

"Наприклад, уся наша артилерія зараз на шляху до України", - розповіла Фредеріксен.

Вона зауважила, що питання передачі Україні винищувачів постійно обговорюється з союзниками.

"Це складна проблема і складна дискусія, але вона все ще триває, і ми не збираємося зупиняти її в Данії", - сказала вона.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у вівторок, 2 травня, Данія виділила найбільший пакет допомоги для Збройних сил України. Країна надасть обладнання, яке необхідне для контрнаступу.

Також у березні Данія вже виділяла пакет допомоги для України. Тоді у список увійшли боєприпаси для стрілецької зброї та ракети для ППО.

Нещодавно уряд Данії запустив нову програму підтримки України на 2023 рік, у межах якої виділить один мільярд євро.

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