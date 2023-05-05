Дания и Германия передадут Украине 80 танков Leopard 1

Дания вместе с Германией передадут Украине 80 танков Leopard 1. Они будут готовы к использованию в июне.
Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TV2 Nyheder.
Глава Минобороны Дании 5 мая прибыл в Германию с рабочим визитом. Вместе с немецким коллегой Борисом Писториусом он проверил, как проходят учения ВСУ на танках.
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к вводу в эксплуатацию в Украине уже 1 июня. Подготовка украинских танкистов продлится около месяца.
Министр обороны Дании отметил, что указанные танки
Поульсен.
Напомним, 2 мая Дания выделила Украине свой самый большой пакет помощи.
Также премьер Дании недавно заявил, что его страна передала украинским военным много артиллерии, которая уже идет в Украину.
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