Дания и Германия передадут Украине 80 танков Leopard 1

Глава Минобороны Дании 5 мая прибыл в Германию с рабочим визитом. Вместе с немецким коллегой Борисом Писториусом он проверил, как проходят учения ВСУ на танках.

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к вводу в эксплуатацию в Украине уже 1 июня. Подготовка украинских танкистов продлится около месяца.

Министр обороны Дании отметил, что указанные танки

Поульсен.

Напомним, 2 мая Дания выделила Украине свой самый большой пакет помощи.

Также премьер Дании недавно заявил, что его страна передала украинским военным много артиллерии, которая уже идет в Украину.

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