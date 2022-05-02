Дания станет ведущей страной в восстановлении Николаева, - Кофод

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод пообещал взять шефство над Николаевом в вопросе восстановления города после войны с Россией. Он 2 мая прибыл в Украину и посетил почти полностью разрушенный обстрелами район Ирпеня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление зарубежного министра во время совместного брифинга с Дмитрием Кулебой.

"Мы будем приобщаться к восстановлению Украины. Дания будет ведущей страной в восстановлении Николаева. Мы вместе с другими партнерами будем заниматься восстановлением этого города", - сказал он.

Кроме того, Кулеба показал датскому коллеге Йеппе Кофоду разрушенный район города Ирпень.

"Путешествие по Украине мы с Йеппе Кофодом начали с посещения Ирпеня. Российская армия творила здесь и в других городах Киевской области неслыханные зверства. Мой датский друг мог видеть все это своими глазами", - написал Кулеба в своем Twitter.