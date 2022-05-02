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Данія стане провідною країною у відбудові Миколаєва, - Кофод

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Україна, Понеділок 02 травня 2022 17:10
Данія стане провідною країною у відбудові Миколаєва, - Кофод Фото: Йєппе Кофод та Дмитро Кулеба в Ірпені (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Наталія Гурковська

Міністр закордонних справ Данії Йєппе Кофод пообіцяв взяти шефство над Миколаєвом в питанні відбудови міста після війни з Росією. Він 2 травня прибув до України та відвідав майже повністю зруйнований обстрілами район Ірпеня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву закордонного міністра під час спільного брифінгу з Дмитром Кулебою.

"Ми будемо долучатися до відбудови України. Данія буде провідною країною у відбудові Миколаєва. Ми разом з іншими партнерами будемо займатися відбудовою цього міста", - сказав він.

Крім того, Кулеба показав данському колезі Йєппе Кофоду зруйнований район міста Ірпінь.

"Подорож Україною ми з Йєппе Кофодом почали з відвідування Ірпеня. Російська армія творила тут і в інших містах Київської області нечувані звірства. Мій данський друг міг бачити все це на власні очі", - написав Кулеба у своєму Twitter.

Як повідомлялось, Данія відгукнулася на пропозицію президента Володимира Зеленського та погодилася допомогти Україні з відбудовою Миколаєва. Відповідну заяву зробила прем'єр-міністр Метте Фредеріксен.

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