Дания стала первой в мире, кто приостановил вакцинацию от COVID-19

Как отмечают в Министерстве здравоохранения, страна находится в "хорошем положении" касаемо вакцинации. Сегодня в Дании прививки получили около 81% населения, а бустерную вакцину получили 61,6%.

Дания решила "свернуть" кампанию по иммунизации с 15 мая, однако она все же будет продолжаться для людей из группы риска.

"Мы планируем возобновить программу вакцинации осенью. Этому будет предшествовать тщательная профессиональная оценка того, кого и когда вакцинировать и какими вакцинами", - заявила Болетт Соборг, главный врач Дании.