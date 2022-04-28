RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Данія стала першою у світі, хто призупинив вакцинацію від COVID-19

Фото: Данія стала першою у світі, хто призупинив вакцинацію від COVID-19 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Данія стала першою країною у світі, яка призупинила щеплення проти коронавірусу. Планує повернути кампанію з вакцинації вже восени.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Yahoo!News.

Як відзначають у Міністерстві охорони здоров’я, країна перебуває у "хорошому становищу" щодо вакцинації. Сьогодні в Данії щеплення отримали близько 81% населення, а бустерну вакцину отримали 61,6%.

Данія вирішила "згорнути" кампанію з імунізації з 15 травня, однак вона все ж продовжуватиметься для людей з групи ризику.

"Ми плануємо відновити програму вакцинації восени. Цьому передуватиме ретельна професійна оцінка того, кого і коли вакцинувати і якими вакцинами", - заявила Болетт Соборг, головний лікар Данії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДанияКоронавірус