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Данія згодна із забороною на видачу віз росіянам, - міністр імміграції

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Копенгаген, Субота 13 серпня 2022 16:42
Данія згодна із забороною на видачу віз росіянам, - міністр імміграції Фото: данський міністр імміграції Кааре Дібвад (uim.dk)
Автор: Артем Горовенко

Уряд Данії виступає за обмеження видачі шенгенських віз громадянам Росії. Але вважає за краще зробити це разом з усіма країнами ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар міністра імміграції Данії Кааре Дібвада для politiken.dk.

Повідомляється, що лише за п'ять місяців 2022 року громадянам Росії було видано майже в три рази більше туристичних віз до Данії, ніж за весь 2021 рік. За словами Дібвада, він здивований цими цифрами.

"Те, що запропонувала Естонія, розумно. Виступити із загальноєвропейською відповіддю. Але зрозуміло, що якщо в Європі є лише одна країна, куди росіяни можуть в'їхати, то в принципі можна в'їхати і у всю Шенгенську зону. Ось чому ЄС - це рамки, в яких це має бути зроблено", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Чехія запропонує Євросоюзу розглянути заборона шенгенських віз для росіян вже в серпні.

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