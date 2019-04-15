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Данія не змогла назвати терміни рішення за маршрутом "Північного потоку-2"

Новини » Енергетика    15.04.2019 - 17:25
Данія не змогла назвати терміни рішення за маршрутом "Північного потоку-2"
Ілюстративне фото (facebook.com-oilcapital.ru)

Датське енергетичне агентство отримало третю заявку компанії Nord Stream AG 2

Датське енергетичне агентство (ДЕА) отримало третю заявку компанії Nord Stream 2 AG, оператора "Північного потоку-2". Про це йдеться в повідомленні агентства.

Енергетичне агентство вказало, що в третю заявку включено два варіанти маршруту, що проходять по континентальному шельфу до південно-сходу від острова Борнхольм, розташовані у виключній економічній зоні Данії.

Зазначено, що агентство проведе екологічну оцінку проекту, в тому числі відповідні консультації з іншими країнами. Тільки після цього ДЕА зможе спільно з забудовником розглянути отримані результати і винести рішення.

"Тривалість цієї частини розгляду заявки буде залежати від відповідей в процесі консультацій. Це означає, що наразі агентство не може сказати, коли видасть дозвіл", - уточнюється в повідомленні.

Данія - остання з країн Європейського союзу, яка не погодила маршрут "Північного потоку-2". Раніше дозволи дали Німеччина, Фінляндія та Швеція.

Нагадаємо, 15 квітня оператор проекту "Північний потік-2" Nord Stream 2 AG подав Данії третю заявку по маршруту газопроводу в водах на південь від острова Борнхольм.

До цього "Газпром" отримав чергову відмову від влади Данії щодо маршруту "Північного потоку-2". зокрема, Датське енергетичне агенство попросило компанію включити в екологічну оцінку варіант маршруту в данській виключній економічній зоні, на південь від острова Борнхольм.

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