Помощь украинской армии можно будет переслать через Дию
В приложении "Дия" появилась возможность перевести средства для поддержки украинской армии. Об єтом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение.
По его словам, в приложении "Дия" запустили новую возможность, чтоб помочь украинским защитникам.
"Все донаты пойдут в фонд "Повернись живым". Нужно нажать на Документы - Помочь армии. Как обычно, все в несколько щелчков", - рассказал министр.
Он уточнил, что услуга доступна пользователям как IOS, так и Android.
"Еще один способ поблагодарить наши ВСУ и приблизить нас к победе", - добавил Федоров.
Напомним, что помощь украинской армии теперь можно переслать в любом отделении Укрпочты. Деньги пойдут на специальный счет, который создан для этих целей Национальным банком Украины.