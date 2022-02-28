Помощь украинской армии можно будет переслать через Дию

В приложении "Дия" появилась возможность перевести средства для поддержки украинской армии. Об єтом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение .

По его словам, в приложении "Дия" запустили новую возможность, чтоб помочь украинским защитникам.

"Все донаты пойдут в фонд "Повернись живым". Нужно нажать на Документы - Помочь армии. Как обычно, все в несколько щелчков", - рассказал министр.

Он уточнил, что услуга доступна пользователям как IOS, так и Android.

"Еще один способ поблагодарить наши ВСУ и приблизить нас к победе", - добавил Федоров.