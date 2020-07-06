Дания разрешила использовать спецсуда для прокладки "Северного потока-2"

Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на использование судов с якорями при строительстве газопровода "Северный поток - 2". Таким образом, суда могут работать на незаконченном участке газопровода к юго-востоку от острова Борнхольм.

Об этом сообщается на сайте агентства.

Ранее для прокладки газопровода можно было использовать только современные суда с системой динамического позиционирования (безъякорной).

Компания-оператор газопровода Nord Stream 2 AG подала запрос на возможность использования трубоукладочных судов с якорями в начале 5 июня. Такие суда уже оценивались на воздействия на окружающую среду для Nord Stream 2, но не были включены в разрешение, выданное в октябрь 2019 года.

Отметим, строительство российского газопровода "Северный поток-2" было остановлено в конце 2019 года после введения санкций США.

В швейцарской компании Allseas заявили, что не планируют возобновлять работы по строительству газопровода "Северный поток-2" после введения санкций.

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что американские санкции в отношении российского проекта "Северный поток-2" полностью остановят строительство газопровода.

По его словам, российская сторона не обладает необходимыми технологиями, чтобы завершить проект.

Отметим, в случае завершения строительства газопровода "Северный поток-2" Россия полностью прекратит транзит газа через Украину.