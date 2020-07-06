Данія дозволила використовувати спецсуду для прокладання "Північного потоку-2"

Датське енергетичне агентство видало компанії Nord Stream 2 AG дозвіл на використання судів з якорями при будівництві газопроводу "Північний потік - 2". Таким чином, суду можуть працювати на незакінченому ділянці газопроводу до південно-схід від острова Борнхольм.

Про це повідомляється на сайті агентства.

Раніше для прокладки газопроводу можна було використовувати тільки сучасні суду з системою динамічного позиціонування (безъякорной).

Компанія-оператор газопроводу Nord Stream 2 AG подала запит на можливість використання трубоукладальних судів з якорями на початку 5 червня. Такі судна вже оцінювалися впливу на навколишнє середовище для Nord Stream 2, але не були включені у дозвіл, виданий у жовтень 2019 року.

Зазначимо, будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" було зупинено в кінці 2019 року після введення санкцій США.

У швейцарської компанії Allseas заявили, що не планують відновлювати роботи по будівництву газопроводу "Північний потік-2" після введення санкцій.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що американські санкції відносно російського проекту "Північний потік-2" повністю зупинять будівництво газопроводу.

За його словами, російська сторона не володіє необхідними технологіями, щоб завершити проект.

Зазначимо, у випадку завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" Росія повністю припинить транзит газу через Україну.