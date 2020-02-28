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Коболев: санкции США полностью остановят "Северный поток-2"

Новости » Экономика     28.02.2020 - 13:16
Коболев: санкции США полностью остановят "Северный поток-2"
Фото: Андрей Коболев (Виталий Носач, РБК-Украина)

Россия не сможет достроить газопровод, поскольку не имеет соответствующих технологий

Американские санкции в отношении российского проекта "Северный поток-2" полностью остановят строительство газопровода. Об этом сказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев и интервью немецкому изданию Die Zeit.

Как отметил Коболев, эти санкции являются чрезвычайно полезными для энергетической безопасности Европы и Украины.

"Эти санкции остановят "Северный поток-2". Российская сторона не обладает необходимыми технологиями, чтобы завершить проект", - добавил он.

Комментируя заявления представителей РФ о намерении завершить строительство газопровода, Коболев напомнил, что Россия является лидером в использовании дезинформации.

"За несколько дней до введения санкций немцы и россияне пытались убедить американцев, что санкции не будут иметь никакого эффекта на "Северный поток-2". Они сознательно лгали", - сказал глава правления НАК.

Напомним, строительство российского газопровода "Северный поток-2" было остановлено в конце 2019 года после введения санкций США. В швейцарской компании Allseas заявили, что не планируют возобновлять работы по строительству газопровода "Северный поток-2" после введения санкций.

В начале января 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что для завершения строительства российского газопровода "Северный поток - 2" требуется не менее года.

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