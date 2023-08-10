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Данія продовжить посилені заходи безпеки на кордонах через спалення Корану

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Данія, Четвер 10 серпня 2023 07:27
Данія продовжить посилені заходи безпеки на кордонах через спалення Корану Фото: Данія продовжить посилені заходи безпеки (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Міністерство юстиції Данії продовжить посилені заходи контролю на кордоні ще на тиждень через загрозу безпеці після серії акцій зі спаленням Корану в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EFE.

Посилений контроль на кордонах Данії з Швецією та Німеччиною тепер діятиме до 17 серпня. У Мін'юсті зазначають, що національна поліція визнала за необхідне продовжувати тимчасово посилені зусилля на внутрішніх кордонах.

"Нещодавні спалення Корану впливають на поточний рівень загрози. Ми перебуваємо в серйозній ситуації, коли нам все ще потрібен посилений контроль на данських кордонах, щоб протистояти загрозам, з якими стикається Данія", - сказав міністр юстиції Петер Хуммельгаард.

Спалення Корану в Данії та Швеції

Останніми місяціми в Данії та Швеції відбулося кілька акцій протесту, під час яких спалювали чи іншим чином оскверняли Коран. Це призвело до напруження у відносинах країни з мусульманським світом.

Скандинавські країни висловили жаль з цього приводу, але заявили, що не можуть запобігти цьому згідно з конституційними законами, які захищають свободу слова. Однак, уряди обох держав заявили, що вивчають можливості законодавчих обмежень, які дозволять запобігти подібним діям демонстрантів.

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