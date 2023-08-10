Дания продолжит усиленные меры безопасности на границах из-за сожжения Корана

Министерство юстиции Дании продолжит усиленные меры контроля на границе еще на неделю из-за угрозы безопасности после серии акций с сожжением Корана в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EFE .

Ужесточенный контроль на границах Дании со Швецией и Германией теперь будет действовать до 17 августа. В Минюсте отмечают, что национальная полиция сочла необходимым продолжать временно усиленные меры на внутренних границах.

"Недавние сожжения Корана влияют на текущий уровень угрозы. Мы находимся в серьезной ситуации, когда нам все еще необходим усиленный контроль на датских границах, чтобы противостоять угрозам, с которыми сталкивается Дания", - сказал министр юстиции Петер Хуммельгаард.

Сожжение Корана в Дании и Швеции

В последние месяцы в Дании и Швеции состоялось несколько акций протеста, во время которых сжигали или иным образом оскверняли Коран. Это привело к напряжению в отношениях страны с мусульманским миром.

Скандинавские страны выразили сожаление по этому поводу, но заявили, что не могут предотвратить это согласно конституционным законам, защищающим свободу слова. Однако правительства обоих государств заявили, что изучают возможности законодательных ограничений, которые позволят предотвратить подобные действия демонстрантов.