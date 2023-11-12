Данія продовжить дозволи на проживання для біженців з України до 2025 року

Данія продовжить дозволи на проживання українських біженців до 17 березня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції України.

Стверджується, що до березня 2024 року Міністерство імміграції та інтеграції Данії планує планує перевірити справи українців, які отримали дозволи на проживання. Якщо вони й надалі відповідатимуть умовам тимчасового захисту, то їх продовжать автоматично.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України зазначає, що українцям не потрібно буде повторно надавати свої біометричні дані: фотокартку та відбитки пальців.

Варто зазначити, що в березні 2022 року данський уряд прийняв закон "Про посвідку на тимчасове проживання осіб, переміщених з України". Він дає змогу українським біженцям легалізувати своє перебування в Скандинавській країні й отримати низку соціальних прав.

Допомога Україні від Данії

Нещодавно Данія виділила Україні новий пакет фінансової допомоги на загальну суму понад 40 млн доларів. Більша частина коштів піде на відновлення Миколаєва та області.

Наприкінці жовтня Копенгаген виділив пакет військової допомоги Україні на суму в понад півмільярда доларів. До нього увійшли танки, боєприпаси і дрони.

Також Скандинавська країна зняла танки Leopard 1A5, які зберігалися у музеях, для навчання українських бійців. Машини виявилися у кращому технічному стані, ніж ті, що на складах.