Дания продлит разрешения на проживание для беженцев из Украины до 2025 года

Дания продлит разрешения на проживание украинских беженцев до 17 марта 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции Украины.

Утверждается, что до марта 2024 года Министерство иммиграции и интеграции Дании планирует проверить дела украинцев, получивших вид на жительство. Если они и дальше будут соответствовать условиям временной защиты, то их продолжат автоматически.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины отмечает, что украинцам не нужно будет повторно предоставлять свои биометрические данные: фотографию и отпечатки пальцев.

Следует отметить, что в марте 2022 года датское правительство приняло закон "Об удостоверении на временное проживание лиц, перемещенных из Украины". Он дает возможность украинским беженцам легализовать свое пребывание в Скандинавской стране и получить ряд социальных прав.

Помощь Украине от Дании

Недавно Дания выделила Украине новый пакет финансовой помощи на общую сумму более 40 млн. долларов. Большая часть средств пойдет на восстановление и области.

В конце октября Копенгаген выделил пакет военной помощи Украине на сумму более полумиллиарда долларов. В него вошли танки, боеприпасы и дроны.

Также Скандинавская страна сняла хранившиеся в музеях танки Leopard 1A5 для обучения украинских бойцов. Машины оказались в лучшем техническом состоянии, чем на складах.