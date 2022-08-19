Дания предоставит технику для восстановления инфраструктуры Николаева

Дания передаст Николаеву технику для восстановления критической инфраструктуры. Речь идет об экскаваторах, тракторах, погрузчиках и грузовых автомобилях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства развития громад и территорий.