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Дания предоставит технику для восстановления инфраструктуры Николаева

Фото: министр международного развития Дании Флеминг Меллер Мортенсен (minregion.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Дания передаст Николаеву технику для восстановления критической инфраструктуры. Речь идет об экскаваторах, тракторах, погрузчиках и грузовых автомобилях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства развития громад и территорий.

19 августа министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев встретился с министром по делам международного развития Дании Флемингом Меллером Мортенсеном.

"Продолжаем сотрудничество с Данией, даже война не остановила ее. Есть очередные практические результаты: Дания предоставляет Николаеву необходимую технику для первоочередного восстановления, в частности экскаваторы, самосвалы и погрузчики", – отметил Чернышев.

Также, по словам министра, есть договоренность о выделении средств на поддержку Кременчуга в подготовке к зиме.

Ранее мы писали, что правительство Дании выступает за ограничение выдачи шенгенских виз гражданам России. Но предпочитает сделать это вместе со всеми странами ЕС.

Также сообщалось, что во время международной конференции доноров в Копенгагене, Дания объявили об увеличении помощи Украине в виде денег и оружия. Анонсировано, что страна передаст дополнительно 110 млн евро.

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НиколаевДанияВторжение России в Украину