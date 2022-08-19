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Данія надасть техніку для відновлення інфраструктури Миколаєва

Фото: міністр міжнародного розвитку Данії Флемінг Меллер Мортенсен (minregion.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Данія передасть Миколаєву техніку для відновлення критичної інфраструктури. Йдеться про екскаватори, трактори, навантажувачі та вантажні автомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства розвитку громад і територій.

19 серпня міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов зустрівся з міністром у справах міжнародного розвитку Данії Флемінгом Меллером Мортенсеном.

"Продовжуємо співпрацю з Данією, навіть війна не зупинила її. Є чергові практичні результати: Данія надає Миколаєву необхідну техніку для першочергового відновлення, зокрема екскаватори, самоскиди й навантажувачі", – зазначив Чернишов.

Також, за словами міністра, є домовленість про виділення коштів на підтримку Кременчука у підготовці до зими.

Раніше ми писали, що уряд Данії виступає за обмеження видачі шенгенських віз громадянам Росії. Але вважає за краще зробити це разом з усіма країнами ЄС.

Також повідомлялося, що під час Міжнародної конференції донорів у Копенгагені, Данія оголосили про збільшення допомоги Україні у вигляді грошей і зброї. Анонсовано, що країна передасть додатково 110 млн євро.

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