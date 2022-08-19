Данія надасть техніку для відновлення інфраструктури Миколаєва

Данія передасть Миколаєву техніку для відновлення критичної інфраструктури. Йдеться про екскаватори, трактори, навантажувачі та вантажні автомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства розвитку громад і територій.

19 серпня міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов зустрівся з міністром у справах міжнародного розвитку Данії Флемінгом Меллером Мортенсеном. "Продовжуємо співпрацю з Данією, навіть війна не зупинила її. Є чергові практичні результати: Данія надає Миколаєву необхідну техніку для першочергового відновлення, зокрема екскаватори, самоскиди й навантажувачі", – зазначив Чернишов. Також, за словами міністра, є домовленість про виділення коштів на підтримку Кременчука у підготовці до зими.