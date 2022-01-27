Дания предоставила Украине финансовую помощь для усиления безопасности
Четверг 27 января 2022 20:11
Сегодня состоялась встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Глава МИД высоко оценил решение датского правительства выделить нашей стране 22 млн евро на усиление украинской безопасности.
О чем говорили Кулеба и Фредериксен:
Кулеба поблагодарил премьера за проактивную позицию Дании в противодействии агрессии со стороны РФ, а также за сохранение привычного режима работы посольства в Украине;
Фредериксен отметила, что эскалация зависит от международного давления на Россию вместе с повышением оборонной способности Украины;
стороны договорились о дальнейшей поддержке Дании в процессе реформирования Украины.
Ожидается, что нашей стране будет выделено 73 млн евро;
Фредериксен согласилась рассмотреть дополнительные возможности поддержки экономической и финансовой стабильности Украины;
стороны договорились начать переговоры по подготовке соглашения о строительстве судов на базе украинской инфраструктуры.
"Кулеба высоко оценил решение датского правительства о выделении 22 миллионов евро на усиление сектора безопасности Украины в рамках Программы мира и стабилизации на 2022-2025 годы", - сообщили в МИД.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что ЕС планирует как можно быстрее предоставить Украине
первый транш финпомощи, однако это будет зависеть от того, как быстро будет завершен меморандум.