Данія надала Україні фінансову допомогу для посилення безпеки

Сьогодні відбулась зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби й прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен. Голова МЗС високо оцінив рішення данського уряду виділити нашій країні 22 млн євро на посилення української безпеки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ.
"У цьому контексті Кулеба високо оцінив рішення данського уряду про надання 22 мільйонів євро на посилення сектору безпеки України в рамках Програми миру та стабілізації на 2022-2025 роки", - повідомили в МЗС.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ЄС планує якнайшвидше надати Україні перший транш фіндопомоги, однак це залежатиме від того, як швидко буде завершено меморандум.