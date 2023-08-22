Данія почала навчання восьми українських пілотів на винищувачах F-16

"Вісім пілотів прибули на данську військову авіабазу в Скридструпі разом із 65 військовослужбовцями, яких навчать обслуговувати літаки", - йдеться у повідомленні.

Данія поставить Україні 19 літаків F-16. Повідомлялося, що країна має 43 винищувачі F-16, але з міркувань безпеки не розкриває, скільки з них перебуває в експлуатації.

F-16 для України

18 серпня ЗМІ повідомили, що США схвалили передачу Україні літаків F-16 з Данії та Нідерландів. Радник президента Штатів з нацбезпеки Джейк Салліван зазначив, що Україна отримає винищувачі після завершення навчання пілотів.

Відомо, що Нідерланди можуть надати Україні 42 винищувачі, а Данія - ще 19.

Сьогодні міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна зможе отримати перші винищувачі F-16 не раніше, ніж через 6-7 місяців. Передача літаків буде залежати від терміну навчання українських спеціалістів.