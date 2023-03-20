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Данія планує навчити військових ЗСУ розмінуванню на суші та на морі

Фото: Данія планує навчити військових ЗСУ розмінуванню на суші та на морі (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Данія має намір навчити військових ЗСУ розмінуванню, а також використанню артилерійських установок CAESAR.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в.о. міністра оборони Троельса Лунда Поульсена, яку приводить Berlingske.

"Існує велика потреба в навчанні українських солдатів і підтримці захисту України від атак Росії, що досі тривають. Данія тренувала українських військових як до, так і після вторгнення РФ. Таким чином, ми також можемо зробити свій внесок завдяки великому досвіду щодо місії ЄС", - йдеться у заяві.

Данія запропонувала місії військової допомоги Євросоюзу на підтримку України взяти на себе навчання українських солдатів розмінуванню на суші та на морі, а також використанню артилерійських установок CAESAR, які країна надасть ЗСУ.

Данія у 2022 році приєдналася до європейської співпраці у галузі оборони та безпеки. Це сталося після скасування парламентом застереження, яке не допускало участі країни в ньому. Більшість жителів країни підтримали це рішення. Тому Данія отримала можливість брати участь у військових місіях та операціях ЄС, зокрема в EUMAM Ukraine.

Місію було запущено наприкінці листопада 2022 року, щоб навчити 15 тисяч українських солдатів. Нова мета - до кінця цього року підготувати до ЄС 30 тисяч військових ЗСУ.

Прем'єр Данії Метте Фредеріксен заявила, що країни Заходу зараз ведуть переговори щодо можливої передачі Україні винищувачів для допомоги у війні з Росією.

Нещодавно стало відомо, що Данія направить новий пакет військової допомоги Україні загальною вартістю 1 млрд крон (понад 144 млн доларів).

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