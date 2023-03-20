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Дания планирует научить военных ВСУ разминированию на суше и море

Фото: Дания планирует научить военным ВСУ разминированию на суше и море (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Дания намерена научить военным ВСУ разминированию, а также использованию артиллерийских установок CAESAR.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление и.о. министра обороны Троэльса Лунда Поульсена, которую приводит Berlingske.

"Существует большая потребность в обучении украинских солдат и поддержке защиты Украины от продолжающихся атак России. Дания тренировала украинских военных как до, так и после вторжения РФ. Таким образом, мы также можем внести свой вклад благодаря большому опыту миссии ЕС", - говорится в заявлении.

Дания предложила миссии военной помощи Евросоюзу в поддержку Украины взять на себя обучение украинских солдат разминированию на суше и море, а также использованию артиллерийских установок CAESAR, которые страна предоставит ВСУ.

Дания в 2022 году присоединилась к европейскому сотрудничеству в области обороны и безопасности. Это произошло после отмены парламентом оговорки, не допускавшей участия страны в нем. Большинство жителей страны поддержали это решение. Поэтому Дания получила возможность участвовать в военных миссиях и операциях ЕС, в частности, в EUMAM Ukraine.

Миссия была запущена в конце ноября 2022 года, чтобы обучить 15 тысяч украинских солдат. Новая цель - до конца этого года подготовить к ЕС 30 тысяч военных ВСУ.

Премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что страны Запада сейчас ведут переговоры о возможной передаче Украине истребителей для помощи в войне с Россией.

Недавно стало известно, что Дания направит новый пакет военной помощи Украине общей стоимостью 1 млрд крон (более 144 млн. долларов).

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