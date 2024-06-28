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Данія підготувала першу групу українських фахівців для обслуговування F-16

Ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Данія завершила підготовку перших 50 українських фахівців для обслуговування винищувачів F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на командувача Королівських Повітряних сил Данії генерал-майора Яна Дама в інтерв’ю TV2

Як відзначив Дам, більша частина вищезгаданих фахівців вже повернулась до України й очікує на прийом перших винищувачів на авіабазах. Зокрема він додав, що наступна група з 50 українців також незабаром розпочне навчання

За словами Дама, наразі також триває підготовка першої групи українських пілотів. Останні ж опановують нічні польоти. 

Загалом підготовка пілотів розрахована на шість - вісім місяців.

F-16 від Данії

Для передачі винищувачів F-16 Україні було створено спеціальну авіаційну коаліцію, яку очолили Нідерланди та Данія. Водночас вибір на них впав невипадково, оскільки обидві країни мають авіатренажери. 

У червні, президент Володимир Зеленський під час зустрічі з головою датського уряду Метте Фредеріксен заявив, що Україна вже найближчим часок отримає від союзника F-16

За словами голови Міністерства оборони Данії Трольса Лунда Пульсена, його країна наступного року припинить навчання українських пілотів на F-16, оскільки очікується перехід на більш сучасні літаки F-35.

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Війна в УкраїніF-16Данія