Данія підготувала першу групу українських фахівців для обслуговування F-16

Як відзначив Дам, більша частина вищезгаданих фахівців вже повернулась до України й очікує на прийом перших винищувачів на авіабазах. Зокрема він додав, що наступна група з 50 українців також незабаром розпочне навчання.

За словами Дама, наразі також триває підготовка першої групи українських пілотів. Останні ж опановують нічні польоти.

Загалом підготовка пілотів розрахована на шість - вісім місяців.

F-16 від Данії

Для передачі винищувачів F-16 Україні було створено спеціальну авіаційну коаліцію, яку очолили Нідерланди та Данія. Водночас вибір на них впав невипадково, оскільки обидві країни мають авіатренажери.

У червні, президент Володимир Зеленський під час зустрічі з головою датського уряду Метте Фредеріксен заявив, що Україна вже найближчим часок отримає від союзника F-16.

За словами голови Міністерства оборони Данії Трольса Лунда Пульсена, його країна наступного року припинить навчання українських пілотів на F-16, оскільки очікується перехід на більш сучасні літаки F-35.