Дания подготовила первую группу украинских специалистов для обслуживания F-16

Как отметил Дам, большая часть вышеупомянутых специалистов уже вернулась в Украину и ожидает приема первых истребителей на авиабазах. В частности он добавил, что следующая группа из 50 украинцев также вскоре начнет обучение.

По словам Дама, сейчас также продолжается подготовка первой группы украинских пилотов. Последние же осваивают ночные полеты.

В целом подготовка пилотов рассчитана на шесть - восемь месяцев.

F-16 от Дании

Для передачи истребителей F-16 Украине была создана специальная авиационная коалиция, которую возглавили Нидерланды и Дания. При этом выбор на них пал неслучайно, поскольку обе страны имеют авиатренажеры.

В июне президент Владимир Зеленский во время встречи с главой датского правительства Мэтте Фредериксен заявил, что Украина уже в ближайшее время получит от союзника F-16.

По словам главы Министерства обороны Дании Трольса Лунда Пульсена, его страна в следующем году прекратит обучение украинских пилотов на F-16, поскольку ожидается переход на более современные самолеты F-35.