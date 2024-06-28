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Дания подготовила первую группу украинских специалистов для обслуживания F-16

Иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Дания завершила подготовку первых 50 украинских специалистов для обслуживания истребителей F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылкой на командующего Королевскими Воздушными силами Дании генерал-майора Яна Дама в интервью TV2.

Как отметил Дам, большая часть вышеупомянутых специалистов уже вернулась в Украину и ожидает приема первых истребителей на авиабазах. В частности он добавил, что следующая группа из 50 украинцев также вскоре начнет обучение

По словам Дама, сейчас также продолжается подготовка первой группы украинских пилотов. Последние же осваивают ночные полеты. 

В целом подготовка пилотов рассчитана на шесть - восемь месяцев.

F-16 от Дании

Для передачи истребителей F-16 Украине была создана специальная авиационная коалиция, которую возглавили Нидерланды и Дания. При этом выбор на них пал неслучайно, поскольку обе страны имеют авиатренажеры. 

В июне президент Владимир Зеленский во время встречи с главой датского правительства Мэтте Фредериксен заявил, что Украина уже в ближайшее время получит от союзника F-16.

По словам главы Министерства обороны Дании Трольса Лунда Пульсена, его страна в следующем году прекратит обучение украинских пилотов на F-16, поскольку ожидается переход на более современные самолеты F-35.

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Война в УкраинеF-16Дания