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Данія першою з країн НАТО інвестуватиме у виробництво зброї в Україні

Фото: Україна і Данія підписали Меморандум щодо закупівлі українського озброєння (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Наталія Юрченко

Данія інвестуватиме у виробництво української зброї. Це перша країна НАТО, яка зробить інвестиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України у Telegram.

У рамках 23 засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" міністр оборони України Рустем Умєров провів зустрічі з міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном та міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен.

Данія та Україна підписали меморандум щодо закупівлі озброєння та техніки в українських виробників.

"Це великий крок, оскільки Данія стала першою іноземною країною НАТО, яка інвестуватиме свої кошти у виробництво озброєння на території України", - заявив Умєров.

Також Нідерланди погодили наміри щодо співпраці між Україною та Нідерландами для підтримки українського оборонно-промислового комплексу.

 

t.me/ministry_of_defense_ua

 

Виробництво зброї в Україні

Під час повномасштабної війни Україна значно наростила виробництво зброї. Йдеться про безпілотники, засоби РЕБ, боєприпаси та інше.

Також Україна створює спільні з партнерами підприємства. Так, нещодавно Україна та США погодили започаткування спільного підприємства для ремонту та обслуговування американської бронетехніки.

Також Україна разом з німецьким концерном Rheinmetall будуть випускати бронемашини Lynx. Перша машина буде випущена вже цього року.

Крім того, оборонна компанія KNDS відкриє в Україні підприємство з виробництва 155 мм боєприпасів.

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ДаніяЗброя в Україні