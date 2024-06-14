Данія першою з країн НАТО інвестуватиме у виробництво зброї в Україні

Виробництво зброї в Україні

Під час повномасштабної війни Україна значно наростила виробництво зброї. Йдеться про безпілотники, засоби РЕБ, боєприпаси та інше.

Також Україна створює спільні з партнерами підприємства. Так, нещодавно Україна та США погодили започаткування спільного підприємства для ремонту та обслуговування американської бронетехніки.

Також Україна разом з німецьким концерном Rheinmetall будуть випускати бронемашини Lynx. Перша машина буде випущена вже цього року.

Крім того, оборонна компанія KNDS відкриє в Україні підприємство з виробництва 155 мм боєприпасів.

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